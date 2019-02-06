شكرا لقرائتكم الرئيس اللبناني يؤكد أن الفساد سيُستأصل تدريجا وحاكم "المركزي" يعلن عن "ايجابيات" التشكيل مالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 5 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 19:08

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ان "للنيابة العامة المالية دورا اساسيا في مكافحة الفساد، من خلال التدقيق في الملفات التي تحال اليها ومقاربتها بحزم وعدالة وتجرد"، لافتا الى "ضرورة مواجهة الضغوط التي يمكن ان يتعرض لها القضاة بجرأة ومسؤولية، لا سيما وأن المسيرة الاصلاحية ستشهد زخما بعد تشكيل الحكومة الجديدة".



موقف عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مع قضاة النيابة العامة المالية نادين جرمانوس ودورا الخازن وفاتن عيسى وايمان عبد الله وجان طنوس، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل النيابات العامة والقضايا المحالة اليها".

وشدد عون على ان "اجهزة الرقابة مدعوة الى لعب دورها كاملا من دون تمييز او محاباة لا سيما وان اركانها، كما قضاة النيابة العامة المالية، لديهم الحصانة التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بمسؤولية وتجرد"، داعيا اياهم الى "مقاربة الملفات الساخنة التي تحال اليهم بدقة والاستناد الى القوانين المرعية الاجراء من دون اي اعتبارات اخرى، سواء كانت هذه الملفات كبيرة ام صغيرة، لان آفة الفساد يجب ان تستأصل تدريجا بالتعاون بين المواطن والدولة، لان الشراكة ضرورية في مكافحة الرشوة والصفقات المشبوهة ومخالفة القوانين".

كما شدد على ان "مسؤولية القضاة في حملة الاصلاح كبيرة واساسية وعليهم الفصل في الملفات بسرعة ومن دون تسرع".

حاكم "المركزي"

وعرض رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاوضاع النقدية في البلاد في ضوء التطورات السياسية الاخيرة.

واشار سلامة الى انه "بعد تشكيل الحكومة الجديدة، اصبح الدولار معروضا في السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادخار". وقال: "دوليا، شهدت اسعار سندات اليورو بوندز ارتفاعا ما اعاد الى هذه الاسعار زيادة نسبتها 10 في المئة قياسا الى الاسعار التي كانت بلغتها".

واوضح سلامة أنه وضع الرئيس عون في "صورة هذه التطورات الايجابية وعمل مصرف لبنان".

ديبلوماسيا، التقى رئيس الجمهورية، سفير رومانيا فيكتور مرسيا، واطلع منه على الاولويات التي وضعتها بلاده لمناسبة ترؤسها مجلس الاتحاد الاوروبي خلال النصف الاول من السنة الجارية.

وعرض السفير مرسيا أبرز المواضيع التي ستعمل الرئاسة الرومانية على عرضها على الاتحاد الاوروبي، مستوضحا تفاصيل المبادرة التي اطلقها الرئيس عون لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان.

وفي قصر بعبدا، التقى عون وفدا من رهبنة اخوة المدارس المسيحية "الفرير" مع وفد من مدرسة القلب الأقدس - الجميزة برئاسة اميل عقيقي ومدير المدرسة سليم جريج، شكره على "رعايته وحضوره الاحتفال اليوبيلي ال125 للمدرسة".

وقال عون أمام الوفد: "لقد اعدتم في نفسي كل الذكريات التي عشتها على مقاعد الدراسة، حيث كبرت وكنت احلم خلالها بلبنان. على هذه المقاعد بدأنا نلمس معنى لبنان وقيمته، اضافة الى ما تلقيناه من جميع الاساتذة الذين تركوا في نفوسنا الاثر الكبير وكانوا نموذجا لمن نذر نفسه لتربية نشىء جديد مثقف على القيم".

واضاف: "لقد علمتني مدرسة القلب الاقدس الانضباط في الحياة، وهذا امر في بالغ الاهمية، والشعور الذي يخالجني اليوم قوي. وبفضل ما تلقيناه في هذه المدرسة من فضائل، تمكنا من عبور مسيرة استثنائية بصعوباتها ومواضيعها. وهذا مدعاة تقدير لها".