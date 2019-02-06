دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يُتيح ميزة جديدة تخص أمانه لمستخدمي "آيفون"

أفادت تقارير صحفية عالمية، إتاحة تطبيق التراسل الفوري الشهير، واتساب، ميزة جديدة لمستخدميه من حاملي هواتف آيفون تتعلق بمزيد من الأمان لرسائلهم.

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وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن الميزة الجديدة هي خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID لفتح التطبيق على أجهزتهم التي تعمل بالتحديث 2.19.20 من تطبيق واتساب iOS.

ويُمكن تفعيل الميزة الجديدة بالذهاب إلى الإعدادات ومنها إلى الحساب ثم الخصوصية؛ حيث يُمكنك تفعيل قفل الشاشة وحينها سيطلب تطبيق واتساب منك اختيار بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه لتسجيله.

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يُذكر أن أجهزة آيفون X و XS و XS Max وXR تدعم ميّزة التعرّف على الوجه، بينما تدعم الهواتف الأخرى من آيفون ميزة بصمة الإصبع.المزيد:

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