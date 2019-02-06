قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين جراء اشتباكات عنيفة مع الجيش اليمنى بالبيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة اندلعت فى محيط جبل القرحاء الاستراتيجى فى جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء اليمنية بعد محاولة تسلل فاشلة من ميليشيات الحوثى باتجاه مواقع للجيش الوطني. وذكرت قناة العربية الإخبارية الليلة أن هذه الاشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات الحوثية، موضحة أن قوات الجيش تمكنت من التصدى لعناصر الميليشيات بعد اشتباكات عنيفة.

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