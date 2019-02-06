بدور القاسمي: نهدف إلى النهوض بالكتاب المحلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أعلنت الجمعية خلال اجتماعها مع المجلس الوطني للإعلام عن إطلاق «مركز الخدمات المتكاملة»، الذي يتيح لأعضائها من الناشرين فرصة إنجاز عمل الخدمات التي تقدمها الجمعية، والمجلس الوطني للإعلام، من خلال نافذة واحدة، وذلك في مقر الجمعية بمدينة الشارقة للنشر، حيث يقوم المجلس بتسجيل وتجديد عضويات الناشرين السنوية، ومنح تراخيص الطباعة والتداول، وغيرها من الخدمات.

حضر الاجتماع من جمعية الناشرين الإماراتيين علي الشعالي، نائب رئيس الجمعية، وعلي بن حاتم، عضو مجلس الإدارة وأمين السر، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، ومن المجلس الوطني للإعلام منصور المنصوري، مدير عام المجلس، والدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية، وإبراهيم خادم مدير المحتوى الإعلامي، وموزة الفلاسي رئيس قسم المصنفات المقروءة.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «تعمل جمعية الناشرين الإماراتيين وفق رؤية واضحة هدفها النهوض بسوق الكتاب الإماراتي، والارتقاء بمهنة الناشر ومعايير عمله وذلك بهدف تفعيل دوره لينافس في سوق الكتاب الإقليمي والعالمي، لذلك تضع الجمعية خطة عمل تستهدف مختلف مراحل عمل الناشر، بداية من مرحلة الحصول على التراخيص والرقم التسلسلي للمؤلفات، وانتهاءً بالمشاركات في المعارض الدولية، ويأتي إطلاق مركز الخدمات المتكاملة ضمن هذه الجهود التي تشجع الناشر وتضعه في بيئة عمل مهنية داعمة وقادرة على النهوض بتجربته وتعزيز مقوماتها على مختلف المستويات الثقافية والاقتصادية والمهنية».

ومن جانبه قال منصور المنصوري: «نعمل في المجلس الوطني للإعلام بشكل مستمر على دعم قطاع النشر بما يمكنه من المساهمة الفعالة في تطوير المحتوى المحلي، حيث نواصل في المجلس إطلاق المبادرات الداعمة لهذا القطاع، وما يُمكن الناشرين في الدولة من نشر مؤلفاتهم في مختلف أنحاء العالم».

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين خلال العام الجاري، وإيجاد آليات جديدة لدعم الناشرين الإماراتيين، وفتح سوق الكتاب على مختلف بلدان العالم.