شكرا لقرائتكم خبر عن التطرف «الإسرائيلي» يتوعد الضفة بمليوني مستوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع عشرات أعضاء «الكنيست» والوزراء «الإسرائيليين» من مختلف أحزاب اليمين على وثيقة بادرت إليها حركة «نحلاه» تعهدوا من خلالها العمل على توطين مليوني مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقل الاحتلال 33 فلسطينيا، بينهم سيدة وفتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، من محافظات الضفة والقدس المحتلة.

وأتى التوقيع على الوثيقة عشية الانتخابات التمهيدية في حزب «الليكود» المتطرف، الذي ينتخب قائمته لانتخابات«الكنيست» التي ستجرى في التاسع من نيسان المقبل. ووفقا لصحيفة «يسرائيل هيوم» التي كشفت عن مضامين الوثيقة، أن أعضاء «كنيست» ووزراء من أحزاب اليمين، وقعوا على وثيقة تعهدوا من خلالها الشروع في تطبيق خطة الاستيطان التي بادر إليها رئيس الحكومة الأسبق إسحاق شامير، بهدف توطين مليوني مستوطن في الضفة.

وبحسب الصحيفة، فإن خطة الوثيقة تعكس تغييراً جوهرياً في سياسة وأجندة الحكومة الحالية، من حيث البناء داخل المستوطنات إلى إنشاء وبناء مستوطنات جديدة، وتعزيز الاستيطان اليهودي في مختلف المناطق في الضفة. ونظمت حركة «نحلاه» بالأسبوعين الماضيين تظاهرات احتجاجية قبالة مقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مطالبة بتأسيس المبادئ الأساسية للحكومة بكل ما يتعلق بالاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإلغاء إعلان حل الدولتين.

ومن بين كبار مسؤولي الاحتلال الذين وقعوا على الوثيقة وهذا الالتزام، رئيس «الكنيست» يولي إدلشطاين، والوزراء: يسرائيل كاتس، وياريف ليفين، وزئيف إليكن، وغلعاد أردان، وأيليت شاكيد، ونفتالي بينيت، وميري ريغيف، وتساحي هنغبي. وكتب في الوثيقة: «أتعهد بأن أكون مخلصاً لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أرض الأجداد والآباء، كما أتعهد وألتزم بالعمل على تحقيق خطة تسوية لتوطين مليوني يهودي بالضفة الغربية وفقا لخطة الرئيس الأسبق يتسحاق شامير».

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس بسام بحر، إن هناك مخططاً «إسرائيليا» للاستيلاء على ما يزيد على ألف دونم من أراضي زراعية تشمل أشجار زيتون، وبيوت تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في خلة عبد جنوب شرق القدس. واقتلعت قوات الاحتلال، مئات أشجار الزيتون في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، كما اقتلعت مجموعة من المستوطنين، عددا من أشتال الزيتون في منطقة الحمرا شرق يطا جنوب الخليل.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء الشعب المشاركين في المسيرات السلمية على حدود غزة، أو بحق المواطنين العزل على مصائد الموت المنتشرة على أبواب المدن والقرى والمخيمات، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.

ونظرت الوزارة بخطورة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الاعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطنين، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة.

(وكالات)