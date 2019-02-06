«دبي للسياحة» تستقبل السفينة «أوشيانا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبلت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) وشركاؤها من القطاعين العام والخاص السفينة السياحية «أوشيانا»، التي وصلت إلى دبي في أول رحلة لها إلى الخليج العربي، وهي سفينة تابعة لشركة «بي آند أو» للسياحة البحرية ومقرّها المملكة المتحدة. وستتخذ «أوشيانا» التي بدأت رحلاتها في مياه الخليج العربي في 29 يناير الماضي، من دبي ميناءً رئيسياً لها طوال موسم الشتاء.

وبهذه المناسبة تم تنظيم الاحتفالية التقليدية لتبادل الدروع والمفاتيح بين قبطان السفينة والشركاء من القطاعين العام والخاص بحضور ممثلين عن دبي للسياحة، وموانئ دبي العالمية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وستقوم «أوشيانا» بتنفيذ برنامجها في مياه الخليج العربي عبر 6 رحلات بحرية خلال موسم 2019/‏2018، جالبة معها أكثر من 20 ألف زائر، في مؤشر قوي على نجاح خطط دبي ومساعيها المستمرة في ترسيخ مكانتها كمحطة رئيسية للسياحة البحرية ووجهة مهمة للرحلات الإقليمية والعالمية.

ويصل طول «أوشيانا» إلى 261.30 متر، وتزن أكثر من 77 ألف طن، وسترسو في دبي لمدة 48 ساعة لتتيح لضيوفها زيارة المدينة واستكشاف معالمها وتجاربها السياحية، وذلك قبل أن تقوم مرة أخرى بتنفيذ جولات بحرية في مياه الخليج العربي.

وبدأت «أوشيانا» في تنفيذ رحلاتها البحرية بداية من 29 يناير الماضي، وتستمر حتى 22 مارس المقبل من العام الجاري، وتقدم 3 أنواع من الرحلات البحرية تعتمد على طول المدة وتتضمن 7 ليال تغطي خلالها دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان و13 - 14 ليلة بين دبي ومالطا. وخلال موسم 2020/‏2019، تعود السفينة إلى دبي لتنفيذ برنامج موسع يتضمن 14 رحلة لتقدم لنحو 40 ألف زائر مجموعة متنوعة من الجولات البحرية.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع السياحة البحرية في دبي أداءً قوياً خلال موسم 2019/‏2018، باستقبال 725 ألف زائر عبر البحر.