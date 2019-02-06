لجنة مشاهدة «الشارقة المسرحية» تبدأ أعمالها 25 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان أيام الشارقة المسرحية، أمس، اجتماعاً ترأسه أحمد بورحيمة، مدير المهرجان، في حضور الأعضاء: إسماعيل عبد الله، ومحمد جمال، وعبد الله راشد. وناقش الاجتماع تقرير «لجنة الإجازة الفنية للنصوص»، كما اختار أعضاء «لجنة مشاهدة واختيار العروض»، و تضم: خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وحسن النفالي (المغرب).

وينتظر أن تعاين لجنة المشاهدة، على مدى خمسة أيام تبدأ في 25 فبراير/ شباط الجاري، عشرة عروض تقدمت بها الفرق المسرحية، لتنتقي من بينها الأعمال التي ستشارك في المهرجان، والعروض هي: «مجاريح» من تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج محمد العامري (مسرح الشارقة الوطني)، و«تلايا الليل»، من تأليف وإخراج مرعي الحليان (فرقة مسرح رأس الخيمة)، و«الساعة الرابعة» من تأليف طلال محمود، وإخراج إبراهيم سالم (فرقة جمعية الشارقة للفنون المسرح الحديث)، و«بنات النوخذة» من تأليف باسمة يونس وإخراج إلهام محمد ( فرقة مسرح خورفكان)، و«أحمد بنت سليمان» من تأليف ناجي الحاي، وإخراج أحمد الأنصاري (جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح)، و«مزيد من الكلام» تأليف صالح كرامة وإخراج مبارك ماشي (فرقة مسرح الفجيرة)، و «بذور الشر» من تأليف وإخراج مهند كريم (جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح)، و«بوشنب» من تأليف أحمد الماجد وإخراج حسن رجب (مسرح دبي الأهلي)، و«صينية الشقور» من تأليف حميد فارس وإخراج علاء النعيمي (مسرح بني ياس)، و«العرجون القديم» من تأليف وإخراج علي جمال (مسرح دبي الشعبي).