«ناشئة الشارقة» إلى نهائيات «الروبوت فيكس» العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتسبو «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نتائج متقدمة في منافسات سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، في يناير الماضي في أبوظبي.

حصد فريق ناشئة واسط ثلاث جوائز في مجال مسابقة الروبوت فيكس فئة ال «إي دي آر»، بينها جائزة Skills Award التي أهلت الفريق إلى تمثيل الإمارات في نهائيات المسابقة العالمية التي تقام خلال إبريل المقبل في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، كما فاز فريق ناشئة كلباء بجائزة Build Award في مسابقة (VEX-IQ).وقالت فاطمة محمد مشربك مدير «ناشئة الشارقة» بالوكالة: نحن فخورون بحصول الناشئة على عدة جوائز في مجال تكنولوجيا الروبوت على مستوى الدولة، وسنحرص على تطوير مهاراتهم عبر توفير الأدوات اللازمة والمدربين الأكفاء، بما يعزز قدراتهم على الابتكار والاحترافية في تنفيذ خطوات ومراحل المسابقة، ويؤهلهم للمنافسة وفقاً للمعايير العالمية، آملين أن يحققوا نتائج مُشرّفة في المسابقة الدولية المقبلة.