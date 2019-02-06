عرس مدينة زايد

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ابن الديرة

القداس الديني التاريخي الذي ترأسه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، كان عرساً حقيقياً يبعث الشعور بالسعادة والاطمئنان، جمهوره تجاوز 180 ألف مشارك ومشاركة، يضم عائلات وأصدقاء وأقارب ومعارف، توجوا جميعاً بإكليل من الغار لقاءات دامت ثلاثة أيام بين القيادات الدينية المسيحية والإسلامية، على المحبة والوئام على أرض الإمارات.

ومن جديد تعطي الإمارات العربية المتحدة نموذجاً طيباً لوطن التسامح، بتنظيمها الرائع لحشود عشرات الآلاف من المشاركين في القداس الذي يعتبر الأول من نوعه بمنطقة شبه الجزيرة، عدداً وتنوعاً، يعكسان قدرة الإمارات الرائعة على استيعاب مقيمين من أكثر من 200 جنسية، يعيشون في صفاء وسلام وتقبل الآخر طواعية واقتناعاً ومن غير ضوابط.

استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي تزين بالنظام والانضباط والسلاسة في الحركة، لحضور القداس التاريخي، في «دار زايد»، ملتقى المحبة في وطن التسامح، وبيت العائلة الذي يضم كل المحبين والمتسامحين والعاقدين العزم على العمل مع الآخرين من أجل تحقيق سلام ينعم بخيراته العالم كله، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، مستقر وآمن تماماً.

لقاء البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر الشريف في دولة الإمارات وطن التسامح والخير والعطاء الإنساني، بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كحدث تاريخي بكل المقاييس، جرى تتويجه بالقداس البابوي الكبير، كرسالة صريحة إلى أقطاب العالم والمتحكمين فيه، أن هذه الأرض الطيبة ستبقى نهر عطاء يتدفق بالخير والسلام لشعوب العالم أجمع وبلا تمييز.

والقداس الذي حظي باهتمام كبير من المنظمين، كوادر الدولة التي أحسنت الضيافة والاستقبال، وفتحت أبوابها على مصاريعها ليعيش الجميع في محبة وتآخ لا مثيل لهما إلا في الأماني والرغبات والأحلام، وهي قادرة بصدق عملها وإيجابية فكرها على تحويلها إلى واقع معاش.

وليس غريباً أن يتحول من قداس ديني اعتيادي إلى رسالة من العالم أجمع تؤكد أنه على هذه الأرض الطيبة ترسّخت رسالة التسامح، وآن أوان أن تنشر خيرها في شتى بقاع الأرض، وأن يسود الاستقرار والسلام ربوع العالم قاطبة.

القداس التاريخي هو نتاج إرث القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم قيم التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى باتت نهجاً راسخاً ونموذجاً عالمياً متفرداً يشار له بالبنان.

في دولة الإمارات لا أحد يشعر بالغربة حيث توفر الدولة كافة مقومات الحياة الكريمة والعيش الرغيد للجميع، وأرض الإمارات أرض الخير ينعم فيها الجميع بالحياة الكريمة، وهي وطن الخير للجميع.

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