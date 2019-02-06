«اقتصادية الشارقة» تكرم المصانع في «الشريك الاستراتيجي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة المشاركين في بطاقة الشريك الاستراتيجي لمصانع الإمارة، والتي تم من خلالها توفير خدمة مميزة لهم من خلال الدائرة وبعض الجهات الحكومية ومراكز الخدمة، وذلك عبر لقاء نظمته الدائرة بحضور سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة وعدد من المسؤولين.

تم خلال الحفل تكريم العديد من المصانع، أهمها «2 اكس ال» للمفروشات، و«مصنع التراث للأخشاب والأثاث»، و«ليدرز لصناعات الألمنيوم والزجاج»، و«مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية»، و«مصنع النورس الأبيض للوازم التصميم الداخلي»، و«شركة النمر العالمية للصناعات»، و«كونكت لتجميع لوحات التوزيع الكهربائية»، و«أصباغ همبل (الإمارات)»، و«مصنع أمبي لصناعة الملابس الجاهزة»، و«مصنع سبيد للذهب» وغيرها.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة حريصة على تقديم كل وسائل الدعم والتحفيز للقطاع الصناعي والشركات والمصانع في الإمارة، بما يسهم بفعالية في تطوير الأداء، واستدامة القطاع الصناعي في الإمارة.

وأكدت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، أن بطاقة الشريك الاستراتيجي تقدم مميزات عديدة للمستثمرين المتميزين، من خلال تسهيل إجراء الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك لتقديم خدمات مميزة لمستثمريها، ولرفع درجة المنافسة بين الشركات، وخلق نوع من الولاء، وتعزيزه لدى المستثمرين، وتوطيد التعاون بين المستثمرين والشركاء.