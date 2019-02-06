السعودية تقرّ اتفاقية مع الإمارات لتجنّب الازدواج الضريبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به. كما شدد على ضرورة أن تعزز الأجهزة الضبطية والرقابية دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.