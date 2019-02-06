مصر: اللجنة البرلمانية توافق على تعديلات الدستور

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وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس بأغلبية الأعضاء، على مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها خمس أعضاء المجلس،وأحالت اللجنة تقريرها إلى المجلس لمناقشة التعديلات المقترحة، فيما نفت مصادر برلمانية رفيعة، أن تكون المادة الخاصة باستقلال الأزهر الشريف، وطرق اختيار شيخه، قد أدرجت ضمن التعديلات.

وقال عبد العال: إن اللجنة العامة عقدت اجتماعين، وذلك للنظر في الطلب المقدم من 155 عضواً بإضافة وتعديل بعض مواد الدستور وبحث مدى توافق الأحكام مع المادة 226 من الدستور ومع مواد اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الطلب، وقد حضر أغلبية الأعضاء في الاجتماع الأول وفي الاجتماع الثاني حضر جميع الأعضاء.

وأضاف، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، انتهى رأي اللجنة إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في هذا الطلب، وقد وافق أكثر من ثلثي اللجنة على التعديل.

وكانت مصادر برلمانية رفيعة نفت أمس، أن تكون المادة الخاصة باستقلال الأزهر الشريف، وطرق اختيار شيخه، قد أدرجت ضمن مقترح التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن الترويج لمثل تلك الأكاذيب، «حيلة إخوانية لبث الفتنة».

وحذر النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، في بيان مما وصفه ب«الحملات المغرضة التي تطلقها الجماعة الإرهابية، بهدف تشويه الهدف من التعديلات الدستورية»، مشيراً إلى أن المادة السابعة من الدستور تنص على نحو صريح، أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم»، موضحًا أن الدولة تلتزم بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.