رسالة من الشيخ صباح للأمير محمد بن سلمان

اسماء السيد - تسلّم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، رسالة، يوم الثلاثاء، من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتضمنت الرسالة التي سلّمها نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد بن عبدالله المبارك، العلاقات الأخوية الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية، والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي.

وجاءت الرسالة الكويتية، غداة زيارة خاطفة ليوم واحد قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت، حيث أجرى مباحثات تطرقت إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

يذكر أن الكويت منذ اندلاع الأزمة بين الدوحة وجاراتها، نهضت بمبادرة لتسوية الأزمة الخليجية وقامت بجهود كبيرة في هذا الاتجاه، وكانت قد نجحت قبل تفجر الأزمة الراهنة في وقف وإنهاء أزمة مشابهة بين قطر وبعض جيرانها.

وكان أمير الكويت اجرى محادثات يوم الاثنين مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح بهذا الصدد: "المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها، كما تطرقت المباحثات للقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".

