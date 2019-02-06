مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى تشريعا بفرض عقوبات ضد روسيا وإيران وسوريا

واشنطن — سبوتنيك. ودعم مشروع القانون الذي يحمل عنوان "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط" أكثر من 77 عضو بمجلس الشيوخ من اصل مئة.

يشار إلى أن مشروع القانون طرح من قبل زعيم الجمهوريين السيناتور ميتش ماكونيل، الذين لديهم 53 صوتا في مجلس الشيوخ.

ومن بين الديمقراطيين الذين دعموا الوثيقة كان زعيمهم، تشاك شومر.

يذكر أن مناقشة مشروع القانون استمرت أكثر من شهر.