شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكر» ينبّه: أتربة وغبار على 7 مناطق تستمر عدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبَّه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرض 7 مناطق لتقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.

وتشمل الحالة الجوية كلاً من: “المدينة المنورة، الباحة، عسير، نجران، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية”، وتتمثل في استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار الإنذار المبكر إلى أن هذه الحالة تستمر حتى التاسعة مساء غدٍ الأربعاء – بمشيئة الله -.