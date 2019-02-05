مصر.. حبس 17 شخصا بتهمة تأسيس كيان "اللهم ثورة"

إسطنبول/ الخليج 365

قررت السلطات المصرية، الثلاثاء، حبس 17 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيق في عدة تهم منها "الاشتراك في تأسيس كيان (اللهم ثورة) بهدف نشر الفوضى".

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن "نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس 17 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة فى قضية تنظيم (اللهم ثورة) الذى كشف عنه جهاز الأمن الوطني (تابع للداخلية)".



ووجهت النيابة عدة اتهامات لهم، منها الانضمام إلى "جماعة محظورة أنشئت خلافا لأحكام القانون، والعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف وتخريب ونشر الفوضى بالبلاد فى ذكرى ثورة 25 يناير"، وفق المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، أعلنت القاهرة توقيف 54 شخصا، بينهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت إنهم شكلوا كيانا لـ"إحداث فوضى"، في شهرى يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط بالتنسيق مع آخرين خارج مصر.

والجمعة الماضي، أعلنت النيابة المصرية حبس 25 شخصا منهم 15 يوما بينهم المعارض البارز يحيي حسين عبد الهادي، فيما لم يتحدد بعد مصير الـ 12 متهما الباقين.

ويحيى حسين عبد الهادي، متحدث سابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية (معارضة تأسست في 2017 وتضم أحزابا يسارية وليبرالية).‎



وقبل أيام، مرت الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.