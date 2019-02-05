اليمن.. قصف مدفعي يوقع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا بـ #الضالع

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل وجرح عدد من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على مواقع تمركز الميليشيا في قرية صناع، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح “سبتمبر نت” أن قصف الجيش الوطني، جاء رداً على استهداف الميليشيا بقذائف الهاون القرى السكنية في منطقة العود.

وأصاف أن القصف أسفر عن تدمير عدد من آليات المتمردين.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، قصف القرى السكنية في المناطق الواقعة بين محافظة إب من اتجاه الشرق، ومحافظة الضالع من اتجاه الغرب، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.