قال الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأمريكية الذي يتولى الإشراف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء إنه لم تتم مشاورته قبل القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقال فوتيل في جلسة بمجلس الشيوخ ”لم تجر استشارتي“ في الوقت الذي اعترف فيه بأن ترامب أبدى علانية رغبة في الانسحاب من سوريا في مرحلة ما.وجاء هذا الإعلان بينما حذر فوتيل من استمرار خطر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق عقب انسحاب القوات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس القيادة المركزية الأمريكية يقول ترامب لم يشاوره قبل قراره سحب القوات من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.