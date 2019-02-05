رئيس القيادة المركزية الأمريكية يقول ترامب لم يشاوره قبل قراره سحب القوات من سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الجنرال جوزيف فوتيل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

قال الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأمريكية الذي يتولى الإشراف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء إنه لم تتم مشاورته قبل القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال فوتيل في جلسة بمجلس الشيوخ ”لم تجر استشارتي“ في الوقت الذي اعترف فيه بأن ترامب أبدى علانية رغبة في الانسحاب من سوريا في مرحلة ما.وجاء هذا الإعلان بينما حذر فوتيل من استمرار خطر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق عقب انسحاب القوات الأمريكية.