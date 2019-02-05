8 دول تؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

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قال مصدر دبلوماسي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن هناك 8 دول عربية تؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن الدول هي: لبنان والجزائر والعراق وتونس ومصر والسودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين، جاء ذلك بعد أن علق مجلس الجامعة في نوفمبر عام 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
ومنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت عدد من الدول العربية سفاراتها في دمشق، أو خفضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية. وأعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق الشهر الماضي، فيما قام الرئيس السوداني، عمر
ومنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت عدد من الدول العربية سفاراتها في دمشق، أو خفضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.
وأعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق الشهر الماضي، فيما قام الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة لدمشق، في ذات الشهر، التقى فيها الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى لزعيم عربي للبلاد منذ اندلاع الأزمة السورية.
وفي أبريل الماضي، قال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن الجامعة العربية تتابع التطورات المتسارعة في سوريا والتصريحات التي صدرت عن الأطرف المعنية.(التفاصيل)
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