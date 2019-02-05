الان تتابع اختتام عروض لون الشعل في فئة الفحل وإنتاجه في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

اختتمت أولى فعاليات لجان التحكيم النهائية في اليوم الأول من انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض 120 كيلو متراً بعروض الفحل وإنتاجه للون الشعل بمشاركة 6 مشاركين جرى تأهيلهم بحضور جماهيري كبير، وبمنافسة قوية من الإبل المشاركة من أقوى السلالات والفحول في لون الشعل, فيما بيّن المشاركون أن قوة التنافسية وتقارب المستويات زاد من إثارة الشوط.

وأوضح بندر بن صحن بن شوية أحد المشاركين أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة شهد تطويرًا كبيرًا في آليته، ويُعد المهرجان الأضخم على المستوى العالمي، مضيفًا أن فئة الفحل وإنتاجه أسهمت في اهتمام المنتجين ومحافظتهم على السلالات القوية والنادرة.

وأفاد ابن شوية أن منافسات الفحول وإنتاجها أسهما في خفض العروض القوية في أسواق الإبل، مضيفًا أن المنتجين زاد حرصهم للمحافظة عليها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

يذكر أن عدد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث 1083، والإبل المشاركة 23516 متنًا.