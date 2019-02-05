دبي - بواسطة محمد فارس تحديث iOS 12.2 يجلب معه 4 رموز Animoji جديدة © Tech World قدمت بواسطة

كما هي العادة مع تحديثات نظام تشغيل آبل للهواتف الذكية iOS، فإن الشركة طرحت نسختها التجريبية الثانية من iOS 12.2 للمطورين اليوم، وقد حملت معها النسخة 4 رموز تعبيرية Animoji جديدة أظهرها موقع 9To5Mac لتضاف إلى قائمة الرموز ثلاثية الأبعاد التي قدمتها آبل مع كاميرتها True Depth.

وأصبحت قائمة آبل من رموز Animoji على الهواتف الذكية 24 رمزًا، وهي في غالبيتها رموز لحيوانات وخاصة الرموز الأربعة الأخيرة مع تحديث النظام الجديدة؛ حيث شملت الرموز زرافة، بومة، سمكة قرش، وخنزير صغير.

هذه الرموز ستكون متاحة للمطورين في البداية مع نسخة iOS 12.2 التجريبية الثانية ومن ثم سيتم اتاحتها للاختبار لباقي الأشخاص قبل أن يتم إطلاق الإضافات في النسخة النهائية لاحقًا.

التدوينة تحديث iOS 12.2 يجلب معه 4 رموز Animoji جديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.