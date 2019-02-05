وأشار الناشط الحقوقي إلى أن حاويات الكلور تحفظ في برادات ببلدة خان شيخون وهناك خطط لاستخدامها ضد المدنيين. وقال الناشط إن ممثلو "الخوذ البيضاء" زودوا عدد من المستشفيات بأجهزة تصوير من أجل تصوير المدنيين المصابين في هذا الاستفزاز. يتبع…

كانت هذه تفاصيل خبر "جبهة النصرة" تستخدم سيارة إسعاف تابعة للخوذ البيضاء لنقل حاويات الكلور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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