نفت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، نشرته قناة "إكسترا نيوز" المصرية، محاولة اختطاف الطائرة السودانية
وأفاد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري في البيان بأن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز بوينغ 300-737، أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبا (سودانيي الجنسية) من بينهم 26 مرحلا.
وتابع "قبل هبوط الطائرة مباشرة في مطار الخرطوم، انتاب أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتم السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... "الطيران المدني" تكشف حقيقة اختطاف طائرة سوادنية عائدة من القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.