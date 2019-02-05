مصر... مبادرة حكومية لمساعدة المشردين

ففي إطار مبادرة حكومية، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء المشردين، قدمت مصر حتى الآن مساعدات لنحو 2800 شخص من الأطفال والبالغين منذ يناير/ كانون الثاني، وفقا لـ"رويترز".

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وتقدم حملة "أطفال بلا مأوى"، التي انطلقت في عام 2016 مساعدات للأطفال، ولكن بسبب الظروف المناخية القاسية وخاصة في فصل الشتاء، قررت الحملة مد مظلة برنامج المساعدات ليشمل البالغين.

ويجوب أسطول من شاحنات صغيرة مغلقة يستقلها متطوعون، الشوارع خلال الليل ويقدمون الوجبات الساخنة والمساعدات الطبية والمشورة للمشردين ويعرضون عليهم نقلهم إلى ملاجئ.

وانتقل نحو 300 شخص إلى الملاجئ لكن آخرين اختاروا البقاء.

واستفاد من مساعدات البرنامج، الذي تقوده وزارة التضامن الاجتماعي المصرية 2777 شخصا، منذ شهر يناير، حسبما ذكرت الوزارة في نشرة صحفية.

ويقول مسؤولون مصريون إنه لا يمكنهم تحديد أرقام دقيقة للأشخاص المشردين أو الذين لا مأوى لهم في البلاد.

وتنفذ الوزارة المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 164 مليون جنيه مصري (حوالي 9.5 مليون دولار) من المال العام.

وقال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عام 2016 إن نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر وعددهم الإجمالي تزايد على مدار 15 عاما سابقة "بوتيرة ملحوظة منذ 2010/ 2011".