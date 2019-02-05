نتنياهو يعلن عن لقاء مرتقب مع بوتين... ويهدد إيران باللغة الفارسية

ونشر نتنياهو على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، عددا من التغريدات، بأكثر من لغة، بالعبرية والعربية والفارسية، تفيد بأنه سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، في العاصمة، موسكو.

وذكر نتنياهو أنه سيزور موسكو لبحث حال ما أسماه بـ"التموضع الإيراني في سوريا"، ومنع إيران من فتح جبهة جديدة ضد بلاده في الطرف الآخر من هضبة الجولان.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريدة باللغة الفارسية حذر فيها إيران من أنه سيمنع أي تقدم لنشر ما أسماه بـ"النظام الإيراني" في سوريا، في مختلف المجالات، وبأن الملف الإيراني سيكون محور محادثاته مع الرئيس بوتين.