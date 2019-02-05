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موسكو — سبوتنيك. ونقل بيان "فيفا" عن الأمين العام للاتحاد، فاطمة سامورا، قولها اليوم الثلاثاء 5 فبراير/ شباط: "اليوم نحن نقوم اليوم بخطوة مهمة جدا في تنظيم أكبر منافسة في العالم"، مضيفة: "تسعى الشركة، التي تم تأسيسها وفقا لرؤية زملائنا القطريين، إلى إعادة تنظيم عملنا بطريقة نشطة ولتفادي عدم الكفاءة".
© REUTERS / SUHAIB SALEM
وسيحمل المشروع المشترك المذكور اسم " فيفا وورلد كاب قطر 2022 إل. إل. سي" ويعني (كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022)، ويهدف نموذج الشركة المبتكر إلى تحسين الكفاءة ومستوى السيطرة على تخطيط تنظيم الأحداث الرياضية لجميع الأطراف المعنية.
ويضم مجلس إدارة الشركة 9 أعضاء، بما في ذلك فاطمة سامورا، وهي أول سيدة تشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له، اليوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن قطر ستصبح أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم، حيث ستعقد نهائيات المونديال في نوفمبر/ تشرين الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022 في 12 ملعبا منتشرة في سبع مدن قطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة "فيفا"... قطر تؤسس كيانا جديدا لتنظيم مونديال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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