بمشاركة "فيفا"... قطر تؤسس كيانا جديدا لتنظيم مونديال 2022

موسكو — سبوتنيك. ونقل بيان "فيفا" عن الأمين العام للاتحاد، فاطمة سامورا، قولها اليوم الثلاثاء 5 فبراير/ شباط: "اليوم نحن نقوم اليوم بخطوة مهمة جدا في تنظيم أكبر منافسة في العالم"، مضيفة: "تسعى الشركة، التي تم تأسيسها وفقا لرؤية زملائنا القطريين، إلى إعادة تنظيم عملنا بطريقة نشطة ولتفادي عدم الكفاءة".

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وأردفت، "أنا واثقة من أن هذا النهج الجديد للتخطيط والنقل (للبطولة) وتراثه، سيساعدنا على ضمان أن تبقى بطولة العالم هذه، كما وفي السابق، الحدث المنتظر الأكبر بين المليارات من المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وسيحمل المشروع المشترك المذكور اسم " فيفا وورلد كاب قطر 2022 إل. إل. سي" ويعني (كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022)، ويهدف نموذج الشركة المبتكر إلى تحسين الكفاءة ومستوى السيطرة على تخطيط تنظيم الأحداث الرياضية لجميع الأطراف المعنية.

ويضم مجلس إدارة الشركة 9 أعضاء، بما في ذلك فاطمة سامورا، وهي أول سيدة تشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له، اليوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن قطر ستصبح أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم، حيث ستعقد نهائيات المونديال في نوفمبر/ تشرين الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022 في 12 ملعبا منتشرة في سبع مدن قطرية.