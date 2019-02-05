تركيا والأردن يبحثان التعاون بين قوات "الدرك" في البلدين

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

بحثت تركيا والأردن، الثلاثاء، التعاون والتنسيق بين قوات "الدرك" في البلدين.

جاء ذلك في زيارة أجرها سفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز إلى القائد العام لقوات الدرك الأردني، اللواء حسين الحواتمة.

وقالت السفارة التركية في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن مستشار التعاون الأمني والداخلية إسماعيل كاراجا، والسكرتير الثالث مراد ياغيش، رافقا السفير قرة غوز.



وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على وجود تعاون عميق وشامل على المستوى الأمني بين البلدين، في إطار اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.

وسلم "قرة غوز" لـ"الحواتمة" رسالة من القائد العام لقوات الدرك التركية (الجندرمة) الفريق أول عارف تشيتين، بدعوه فيها للمشاركة في المعرض الدولي الرابع عشر للصناعات الدفاعية "IDEF 2019، المقرر عقده في إسطنبول بين 30 نيسان/أبريل، و3 مايو/أيار المقبلين.

من جهتها، أفاد الدرك الأردني في بيان، أن الحواتمة وقرة غوز بحثا سبل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين مؤسستي البلدين.

وأكد اللواء الحواتمة على عمق العلاقات بين عمان وأنقرة. مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات التقنية والتدريبية في المجال الأمني.

