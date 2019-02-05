استغاثة أممية لمساعدة 823 ألف ليبي

جنيف/الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، أن 823 ألف شخص، بينهم 250 ألف طفل، بحاجة لمساعدة إنسانية، في عموم ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، الثلاثاء، بجنيف.

ولفت إلى إطلاق الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حملة تبرعات لجمع مبلغ 202 مليون دولار، اليوم، في إطار خطة الاغاثة الإنسانية لعام 2019.

ولفت إلى أنهم يرمون من خلال المبلغ المستهدف، إلى تقديم خدمات الصحة والأمن والمياه النظيفة والمأوى والتعليم لأكثر من 550 ألف شخص محتاج.

وأوضح أن إجمالي الذين بحاجة لمساعدة إنسانية، يبلغ 823 ألف شخص، بينهم النازحون والعائدون والمتضررون من الاشتباكات، إلى جانب اللاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الانسان، وحالات استغلال، في ظل غياب سيادة القانون.

ولفت لاركيه إلى أن جل المحتاجين للمساعدات يتركزون في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية شرق وغرب البلاد.

من جهته، قال هيرفي فيرهوسل، الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي، في المؤتمر الصحفي، إن 21% من الأطفال في الفئة العمرية 6-59 شهرا، يعانون من نقص مزمن في التغذية.

ولفت فيرهوسل إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 200 بالمئة، كالأرز والقمح والدقيق، بسبب محدودية وصول الواردات الغذائية الى الموانئ واغلاق طرقات، العام المنصرم.