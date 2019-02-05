شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: موسم العقارب يبدأ غداً.. وهذه خصائصه المناخية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع دكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون يوم غدٍ الأربعاء هو بداية موسم العقارب، الذي يستمر لمدة 39 يوماً.

وأوضح الزعاق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام موسم الشبط، وغداً الأربعاء هو أول أيام موسم العقارب، مشيراً إلى أن موسم العقارب الذي يتسم بالاعتدال المناخي.

وتابع أن مدة موسم العقارب 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، عقرب السم، وعقرب الدم، وعقرب الدسم، مشيراً إلى أنها سُميت بالعقارب؛ لأن بردها يلسع مثل العقرب، كما تكثر فيه الحساسية بجميع أنواعها، وتورق فيه الأشجار.