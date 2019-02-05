تحرير مناطق جديدة بعد مواجهات مع الحوثيين في #صعدة اليمنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مناطق مهمة في جبهة المزرق الإستراتيجية شمالي غرب محافظة صعدة.
وأوضح قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي، أن جنود اللواء حرروا تبة المحبس اليمنية، المطلة على الخط الفرعي المؤدي إلى مديرية حرض، بمحافظة حجة وعددًا من المواقع المحيطة بها.
وأضاف – بحسب سبتمبر نت – أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.
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