شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. احمِ تطبيقاتك على آيفون بـ«رقم سري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لا تمتلك أجهزة iOS طريقة رسمية لإضافة حماية بكلمة المرور لكل تطبيق، مثل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، كذلك لا يتوفر أيضاً أي تطبيق تابع لجهة خارجية في متجر “أبل” App Store يوفر وظائف مماثلة، لكن رغم ذلك، هناك حل بديل يمكن للمستخدمين من خلاله قفل التطبيقات الفردية باستخدام كلمة المرور.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندي، فيكمن هذا في ميزة “وقت الشاشة” التي وفرها أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 12، وفيما يلي نعرض كيفية القيام بذلك كما يلي:

* متطلبات سابقة:

– يجب تثبيت نظام iOS 12 أو أحدث.

* خطوات قفل التطبيق:

– انتقل إلى الإعدادات على جهاز iOS الخاص بك

– من صفحة الإعدادات، اختر “وقت الشاشة” (Screen time).

– قم بتمكين وقت الشاشة وتعيين رمز مرور وقت الشاشة.

– الآن، اختر التطبيق من قائمة App Limits.

– اضغط لاختيار نوعية التطبيقات.

– بعد اختيار جميع التطبيقات، حدد أقصر فترة زمنية 1 دقيقة باستخدام محدد الوقت واضغط على”Add”.

– الآن، افتح التطبيق وابدأ في استخدامه.

– بعد الفترة الزمنية المحددة، سيتم قفل التطبيق تلقائياً والوصول إلى التطبيق؛ فإنه سيطالبك بإدخال “رمز مرور وقت الشاشة”.