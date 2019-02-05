شكرا لقرائتكم خبر عن «أحذية قوقل».. تراقب الوزن والصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تطور شركة Verily التابعة لـ”ألفابت” المالكة لجوجل أحذية جديدة لمساعدة الرياضيين أثناء ممارسة التمارين اليومية، إذ ستتمكن من مراقبة مختلف جوانب صحتك، وبطبيعة الحال، فإن النماذج الأولية ستتبع عدد الخطوات التي تخطوها ومعرفة ما إذا سقطت أرضاً، وقد لا يكون اكتشاف السقوط مفيداً للشباب، ولكن بالنسبة للمستخدمين الأكبر سناً، قد يكون مفيداً بشكل كبير.

ولعل الميزة الأكثر وضوحاً هي أن الأحذية ستكون قادرة على مراقبة وزنك وتحديثك باستمرار حول كيفية تأثير التمرين عليك، ويمكنها في المستقبل تحليل عرقك وإخبارك إذا كان هناك شيء ما خاطئ.

ويتم عرض الأحذية، وفقاً لـ CNBC، لبعض الأشخاص للتجربة، ومن الواضح أن الشركة تبحث عن مساعدة لتطوير هذه الأحذية الذكية الجديدة بشكل يجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين.