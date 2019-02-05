شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بأحد مستشفيات الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إنقاذ امرأة زائرة، حاولت إلقاء نفسها من الدور الرابع بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، دون إصابات أو خسائر.

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في بيان لها، إن فرق الأمن والسلامة التابعة لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، سمعت صوت استغاثة في المستشفى؛ الأمر الذي جعلها تحشد جميع قواتها البشرية والآلية، في موقع تواجد المرأة لتطبيق الإجراءات المتبعة في الإنقاذ والسلامة، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ المرأة دون أضرار صحية أو مادية في موقع الحادث.

وأضافت صحة الرياض، أنه جرى التعامل مع الحالة وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن، حيث تبين أن المرأة تعاني من اضطراب نفسي، مؤكدةً أنها تلقت العناية الطبية التخصصية، وجرى تحويل الأمر إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.

فيما أشادت صحة الرياض بكفاءة الكادر البشري لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، وقدرته على التعامل مع الحادث في ظرف زمني وجيز، دون الاضطرار إلى أي تدخلات خارجية أو مخاطر كبرى.

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