الرئيس التنفيذي: التجاري القطري ينوي إصدار سندات بالدولار الأسترالي

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جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري يوم الثلاثاء إنه يتوقع إصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار خلال الأشهر القليلة القادمة. وقال جوزيف أبراهام إن البنك سيصدر السندات المسماة بسندات ”الكنغر“ في نهاية الربع الأول أو في الربع الثاني. وفي مقابلة مع رويترز أواخر العام الماضي، قال أبراهام إن البنك قد يجمع ديونا بما يصل إلى مليار دولار أمريكي هذا العام من خلال اللجوء لعدد من أدوات الدين المختلفة لتنويع مصادر التمويل.

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