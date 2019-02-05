اليونسكو تدين هجوماً أودى بحياة مدنيين وصحفي في اليمن

اسماء السيد - باريس: أدانت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اليوم هجوماً وقع في مدينة المخا الساحلية في اليمن بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير، وأدّى إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم الصحفي وفني المونتاج زياد الشرعبي، وإصابة 20 آخرين من بينهم الصحفي فيصل الذبحاني.

وقالت المديرة العامة في هذا السياق: "إنّني أدين مقتل زياد الشرعبي، الذي يعدّ مقتله بمثابة ضربة لمهنة الصحافة وإحباط لقدرتها على إعلام الجمهور بشأن النزاع الدائر في اليمن. وعليه، فإنّني أدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والصحفيين وفقاً لأحكام القانون الدولي. وأدعو بالشفاء العاجل والتعافي للصحفي فيصل الذبحاني وجميع الذين أصيبوا جراء هذا التفجير."

ويُذكر أنّ زياد الشرعبي، فني المونتاج في قناة أبو ظبي، لقي حتفه جراء انفجار عبوة ناسفة في سوق مدينة المخا، والذي أدى أيضاً إلى إصابة الصحفي فيصل الذبحاني، مراسل قناة أبو ظبي في اليمن.

وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، ومن خلال بناء القدرات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة في هذا الصدد، ولا سيما خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.



