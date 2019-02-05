دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي السعودية : مفاجأة بشأن مستحقات مقاولي القطاع الخاص المتأخرة

فاجأت غرف التجارة والصناعة في مناطق بالمملكة العربية السعودية ومحافظاتها، مقاولي القطاع الخاص، بالبدء في عمليات حصر المستخلصات التى تأخرت في الفترة الماضية للمقاولين لدى كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك من أجل رفعها إلى لجنة «سداد».

السعودية.. نمو القطاع الخاص لأعلى مستوى في 13 شهرًا alqiyady 1 السعودية.. نمو القطاع الخاص لأعلى مستوى في 13 شهرًا

شاهد أيضاً: السعودية.. نمو القطاع الخاص لأعلى مستوى في 13 شهرًا

يأتي ذلك بهدف إنهاء مستحقات القطاع الخاص، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا كحد أقصى، هذا بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ المحلية.

صور: السعودية تخصص 27 مليار ريال لتطوير الصناعات الوطنية alqiyady 1 صور: السعودية تخصص 27 مليار ريال لتطوير الصناعات الوطنية

شاهد أيضاً: صور: السعودية تخصص 27 مليار ريال لتطوير الصناعات الوطنية

الجدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية، كانت قد أكدت على التزام الحكومة الكامل بتسديد كل ما يُسلم لها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من قِبل الجهات الحكومية، مما يخص القطاع الخاص، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا.

الرؤية السعودية - اليابانية دعمت هذه المشروعات في المملكة بـ 2018 alqiyady 1 الرؤية السعودية - اليابانية دعمت هذه المشروعات في المملكة بـ 2018

شاهد أيضاً: الرؤية السعودية - اليابانية دعمت هذه المشروعات في المملكة بـ 2018

ومن جانبه، طالب أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولات، وزير المالية منذ أيام بدفع المستحقات المتأخرة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ اعتماد الفواتر، بدلًا من الانتظار لـ 60 يومًا.المزيد:

صور: السعودية تخصص 27 مليار ريال لتطوير الصناعات الوطنية

شاهد: وزير العمل السعودي يطالب القطاع الخاص بزيادة الرواتب

صور: طاهي قمة العشرين يكشف عن قائمة طعام قادتها.. بينها لحم الخنزير

فيديو: الدول الأكثر امتلاكًا للذهب في العالم

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي