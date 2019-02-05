السعودية: مفاجأة بشأن مستحقات مقاولي القطاع الخاص المتأخرة

فاجأت غرف التجارة والصناعة في مناطق بالمملكة العربية السعودية ومحافظاتها، مقاولي القطاع الخاص، بالبدء في عمليات حصر المستخلصات التى تأخرت في الفترة الماضية للمقاولين لدى كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك من أجل رفعها إلى لجنة «سداد».
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يأتي ذلك بهدف إنهاء مستحقات القطاع الخاص، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا كحد أقصى، هذا بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ المحلية.
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الجدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية، كانت قد أكدت على التزام الحكومة الكامل بتسديد كل ما يُسلم لها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من قِبل الجهات الحكومية، مما يخص القطاع الخاص، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا.
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ومن جانبه، طالب أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولات، وزير المالية منذ أيام بدفع المستحقات المتأخرة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ اعتماد الفواتر، بدلًا من الانتظار لـ 60 يومًا.المزيد:
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