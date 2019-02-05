شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفلسطينية تنظم ندوة "القدس أرض الرباط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم السفارة الفلسطينية بالقاهرة ندوة "القدس أرض الرباط.. ماضيا وحاضرا ومستقبلا"، غداً الأربعاء بمقر مركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية، وذلك في إطار فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول المنعقد في القاهرة.

وذكرت السفارة أنه سيحاضر في الندوة الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، الدكتور ناجح بكيرات مدير التعليم بمدينة القدس، وتشارك الفنانة هبة منصور بعرض حي للرسم على البرق كرمز فلسطيني وسيتم عرض الفيلم التسجيلي "زمن معلق في القدس" للمخرجة كارول منصور .

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامي تنظم المهرجان لأول مرة بالقاهرة، تحت شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب" خلال الفترة من 5-9 فبراير الجارى .

ويشارك في المهرجان 22 دولة وهي دولة فلسطين، المملكة العربية السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، مصر، أذربيجان، المملكة الأردنية الهاشمية، البحرين، الجزائر، المملكة المغربية، باكستان، تونس، توغو، الجمهورية القيرغيزية، كازاخستان، كوت ديفوار، لبنان، موريتانيا، إندونيسيا، ماليزيا، النيجر، والجمهورية اليمنية.

ويعد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي تظاهرة شعبية لعرض الثقافات المتنوعة في العالم الإسلامي، إذ تمتد فعاليات المهرجان لخمسة أيام تشمل تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وندوات فكرية، تعقد في أماكن مختلفة في القاهرة وهي: دار الأوبرا المصرية، مركز الهناجر للفنون، المجلس الأعلي للثقافة، المتحف الإسلامي الكبير، شارع المعز، مركز التعليم المرئي، قصر الأمير طاز، قبة الغورى ،بيت الهراوي، جامعة الدول العربية، الأزهر الشريف.