شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكى: داعش يسيطر على 20 ميلا مربعا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جنرال أمريكى كبير، نقلا عن الجيش الأمريكى، إن تنظيم داعش أصبحت لا تسيطر إلا على أقل من 20 ميلا مربعا فقط من أراضى سوريا.
وأضاف الجنرال الأمريكى، أن داعش ستفقد كل الأراضى التى تسيطر عليها فى سوريا قبل الانسحاب الأمريكي.
وأكد أن داعش فى سوريا مازال لديها قادة ومقاتلون ووسطاء وموارد حتى فى ظل حالة التشتت والتفكك التى عليها التنظيم.
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