"أنصار الله" تصدر قرارا بشأن قيادي معتقل من "حزب التجمع اليمني للإصلاح"

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القاهرة — سبوتنيك. ذكرت ذلك وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء 5 فبراير/ شباط.

وتقول مذكرة صادرة عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في العاصمة صنعاء، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، موجهة لوكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي (الاستخبارات)، إنه يتم تنفيذ قرار الإفراج عن قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر أحزاب اليمن، بناء على قرار رئيس النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده.

وكانت جماعة "أنصار الله" اعتقلت في الرابع من أبريل/ نيسان 2015، القيادي قحطان بعد فرض إقامة جبرية عليه لأيام.

ومحمد قحطان (61 عاما) مولود في محافظة إب وهو عضو الهيئة العليا في "حزب التجمع اليمني للإصلاح" وعمل ناطقا رسميا لتكتل أحزاب اللقاء المشترك (2003-2011)، وقاد عمليات التفاوض مع الأطراف السياسية ممثلا للإصلاح كما كان أحد أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني.

ومثل قحطان حزب الإصلاح في الحوارات التي أجراها المبعوث الأممي الأسبق جمال بنعمر، مع الأحزاب والقوى السياسية اليمنية قبيل سيطرة جماعة "أنصار الله" على السلطة في اليمن منذ أواخر 2014.