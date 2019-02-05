فيفي عبده تكشف موقفها من "البعبع"

وذكرت فيفي عبده في لقاء مع الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أعاد نشره على "يوتيوب"، أنها كانت تعمل في أحد الفنادق المشهورة بالقاهرة "مينا هاوس"، ولم تكن تعلم من بداخله من الضيوف الكبار، إذ كان من بينهم مسؤولين إسرائيليين.

أعاد الإعلامي وائل الإبراشي نشر حوار مع الفنانة المصرية، فيفي عبده، والتي كشفت الأخيرة من خلاله مدى مفاجأتها من وجود شخصيات إسرائيلية بارزة في إحدى حفلات رقصها بفندق قاهري كبير.

وأوضحت عبده أن الشخصية الإسرائيلية البارزة التي تفجأت بها، كانت مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وذلك خلال إحدى الحفلات التي أقامتها بفندق قاهري.

وأضافت فيفي عبده خلال حوارها المطول مع الإبراشي، بأنها فوجئت أثناء الرقص بأن أحد الأشخاص يلقي عليها علم إسرائيل، لكن كان لها رد فعل قوي، إذ قامت بوضع العلم الإسرائيلي تحت قدميها، ووقفت عليه، ورددت: "يا أحلى اسم في الوجود يا مصر". مضيفة أن المسؤول الإسرائيلي أراد وقتها إحراجها، عندما ظن أنها سترفع العلم الإسرائيلي، لكنها لم تفعل، بل وضعت العلم الإسرائيلي وداست عليه ـ بحسب كلامها.



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وتابعت عبده قائلة: إنه في اليوم الثاني، وأثناء عودتها للفندق، فوجئت بوضع الورد لها، بداية من مدخل فندق مينا هاوس حتى قاعتها الخاصة، تكريما على وضع العلم الإسرائيلي تحت قدميها. وذلك أثناء مجريات مباحثات مينا هاوس، في العام 1977، بين أطراف مصرية وإسرائيلية، للاتفاق على معاهدة السلام الثنائية بينهما، بوساطة أمريكية.

وعن المواقف الغريبة الأخرى، التي تعرضت لها الفنانة المصرية، فيفي عبده، قالت إنها كانت في فرنسا مع زوجها، وكانت منذ صغرها يوصف لها موشيه دايان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بأنه "البعبع"، مشيرة إلى أنها فوجئت عند المصعد بأن دايان أمامها، ما تسبب لها في نوع من القلق والتوتر، جعلها تغادر الفندق الذي جمعهما، صدفة، وطالبت زوجها بمغادرة الفندق الفرنسي، فورا.

ورأت الفنانة المصرية، فيفي عبده، أنها سعيدة بتلك المواقف التي عبرت عن غضبها من "البعبع" الإسرائيلي.