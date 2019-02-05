حاكم دبي عن العاهل السعودي: ملك له في سما العز سلطان

وشارك ابن راشد، قصيدة بعنوان "تناغم" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يشيد فيها بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالتنظيم الطيب للبطولة الدولية للقدرة في محافظة العلا، والتي تأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي، بما تضمنته "رؤية 2030" من أهداف طموحة تؤكد عزم المملكة على تحقيق طفرة رياضية أسوة بباقي المجالات التنموية على امتداد المملكة.

ومن أبيات القصيدة: "وسـاعَـةْ دعـانا حـاكمْ الـوَقتْ سـلمانْ ودايـــــــمْ تـــرانـــا دعْـــوتِـــهْ نــرتـقِـبْـهـا دعـوَةْ مـلِكْ لـهْ في سما العزْ سلطانْ قـــلــوبــنــا بـــغـــالــي ودادِهْ نَــهَــبْــهــا شـيخْ الـشيوخْ الـلِّي شبيهِهْ فما كانْ مــاتـغـلِـبِـهْ حـــاجِــهْ إذا هـــــوُ رَغَــبْــهـا لـــهْ عـنـدنا مـقـدارْ عـالـي ولــه شــان وجــيــنـا نــلـبـي دعــوتــه وإنـحـسـبـها".

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد، قد زار المملكة العربية السعودية ـ قبل يومين.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

وأعرب ابن راشد، عن سعادته بزيارة محافظة العلا السعودية، التي زارها برفقة حمدان بن محمد بن راشد، يوم السبت.

وتحدث حاكم دبي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" عما يفعله الملك سلمان وولي عهده في السعودية "في عاصمة الجبال وعاصمة التاريخ والآثار في العلا حضارات تعاقبت هنا وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة".

وشهدت محافظة العلا مؤخرا بطولة كأس "خادم الحرمين الشريفين" لسباق القدرة والتحمل، والتي حضر حفل ختامها محمد بن راشد.