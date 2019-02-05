رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى محمد بن سلمان (فيديو وصور)

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ابن سلمان، تسلم رسالة من أمير الكويت، نقلها الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت.
واستقبل ولي العهد السعودي، عبد الله الصباح، في الرياض، وجرى خلال الاستقبال، مناقشة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.
جرى اللقاء بحضور الأمير تركي بن عبد العزيز، وزير الدولة، والدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة، وسعود الحربي، القائم بأعمال سفارة الكويت لدى المملكة.
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