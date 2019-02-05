الإعلان عن #وظائف صحية شاغرة بـ #جامعة_الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الباحة، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، للرجال والنساء، بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا.

وطالبت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم، من تتوافر لديه شروط شغل الوظائف التقدم للمركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق، خلال خمسة أيام بدءًا من 5/6/1440هـ.

وأضافت أن الوظائف المطلوبة هي: إخصائي تمريض للنساء، وإخصائي أشعة تليفزيونية للنساء، وصيدلي إكلينيكي للرجال، وطبيب استشاري باطنة للرجال، وطبيب استشاري نساء وولادة للرجال، وطبيب نائب طب طوارئ للرجال.

وأشارت إلى أن من بين الوظائف المطلوبة أيضًا، طبيب نائب أطفال للرجال، وطبيب نائب علاج أسنان للرجال، وطبيب نائب أطفال للنساء، وطبيب نائب نساء وولادة للنساء، وطبيب نائب نفسية للرجال، وطبيب مقيم طب وجراحة أسنان للرجال، وطبيب مقيم طب وجراحة أسنان للنساء.

وطبيب مقيم عام للرجال، وطبيب مقيم عام للنساء، ومساعد صحي تخطيط القلب للرجال، وفني مساعد طبيب أسنان للرجال، وفني مساعد طبيب أسنان للرجال، وفني مساعد طبيب أسنان للنساء، وفني مساعد طبيب أسنان للنساء، وفني استعاضة أسنان معادن للنساء، وفني سجلات طبية للنساء.

وحول الوثائق المطلوبة قالت جامعة الباحة، إنها ممثلة في: صورة واضحة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للنساء، وصورة واضحة من المؤهلات العلمية للمتقدمين على الوظائف، وصورة واضحة من شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهلات من خارج المملكة.

وتابعت أن من بين الوثائق- كذلك- شهادة تصنيف مهني لمؤهل الممارس الصحي العلمي والعملي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تؤكد كفاءته المهنية للفئة المراد شغلها، وتسجيل مهني للممارس الصحي ساري المفعول، صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت جامعة الباحة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب اختبارًا تحريريًا ومقابلة شخصية، والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت أن التقديم من خلال مراجعة المركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق مع اصطحاب الوثائق المطلوبة، بدءًا من الأحد المقبل 5/6/1440هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/1440هـ.

وللحصول على تفاصيل أكثر حول الوظائف، من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/em9Q2d

يُذكر أن جامعة الباحة تأسست في عام 1426 هـ وتتوزع كلياتها على محافظات منطقة الباحة.