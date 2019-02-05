الخبير السياسي د محمد الرميحي : العرب يريدون أن تكف إيران عن التدخل في شؤونهم

صحيفة الخليج الإلكترونية

تأزم الإسلام السياسي يعود إلى إفتقاره لآليات التحديث

الخليج حوار : عبدالرحمن الخضيري – الكويت : السيولة السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية تستلزم الحذر وكثير من التأمل حتى لا تغرق خطواتنا في رمال السياسة المتحركة وتموجاتها ، في خضم تلاطم أمواج التغيرات أنت بحاجة لما يسميه أبناء الخليج العربي بـ ( النوخذة ) المتمرس لقيادة السفينة إلى بر الأمان ، الدكتور محمد بن غانم الرميحي المحلل والخبير السياسي هو أحد هؤلاء ” النواخذة” القلائل في وقتنا الحاضر الذي تطمئن لقراءتهم للحاضر واستشرافهم المستقبل ، ألتقيته على هامش الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي 25 والتي اختتمت مؤخرا بدولة الكويت ، وحين بادرته بأسئلتي قال لي ألم تمل من طرح الأسئلة يا عبدالرحمن ، وكان هذا الحوار

– الدكتور محمد الرميحي وانت الخبير السياسي ماهي قراءتك للتطورات الجيوسياسية والاستراتيجية للمنطقة العربية ؟

نحن العرب الآن في مرحلة سيولة سياسية كبرى، كذلك الدول المختلفة تتدخل في شؤن العرب إما بموافقة البعض أو بسبب انتهازيو السياسة ، فهناك ايران التي تتدخل في اليمن و في لبنان فتعطل قيام الدولة و تحتل تقريبا سوريا بموافقة النظام القائم و تتدخل في العراق من خلال قوى مساندة لها ، تركيا أيضا تتدخل فترسل قوات إلى قطر وتحتل جزء من سوريا ومن العراق ، الدول الكبيرة مشغولة بالكثير من القضايا كمصر و السعودية ، وليبيا ممزقة و الجزائر معطل الفعل السياسي لأسباب عديدة ومعروفة ، تونس مع الحريات إلا إنهم يفتقدون للقدرة الاقتصادية فهي تتجه إلى الفوضوية ، مع حكم تشترك فيه قوى دينية ملتبسة ، أمام هذه الفوضوية لا توجد مقدسات و لا تتوفر قياسات ، حيث نجد أيضا انسحابا للقوى الغربية ( امريكا وحلفاؤها ) من المنطقة ونجد تقدم للقوة الروسية بشكل نسبي ، المنطقة إذن معرضة للكثير من الهزات السياسية المقبلة

– هل العرب أفضل حالاً بعد تلك الثورات وما رافقها من صراعات وتغيرات في هيكلية المجتمعات العربية ؟

عند قياس نتائج الثورات فنحن نغامر بالقول بـ ( النجاح ) أو ( الفشل) لا زال الوقت مبكر على الحكم في التغيرات التي تمت في عدد من الدول العربية وفجرت صراعات داخلية وضعف خارجي ولكن الظاهر أن الشعوب لا زالت تطالب بتحسين وضعها ، فها هي السودان تثور من جديد و ربما يتبعها آخرون ،ولكن لا توجد قيادات أو أفكار ناضجة لقيادة التحول الكبير الذي نراه حولنا ، قيادة الشعوب في عصرنا تحتاج الى حكمة وروية وهي أي ( القيادة) شروطها لم تعد سر ، أبرزها القدرة على توفير توازن ( بين الحريات والعيش الكريم وتوفر الخبز ) تلك هي المعادلة التي يتوجب أن نفهمها ، بسيطة وواضحة ، فالحرية بلا خبز و ( الخبز ) بلا حرية يسبب مشكلة اخرى ! الجميع مطالب بإيجاد وتحقيق تلك المعادلة.

– الدكتور محمد الرميحي كيف ينظر إلى مستقبل العلاقات العربية الايرانية ؟

الطرف العربي الخليجي واضح جداً في حدود ما يرغب فيه من إيران، نقاط الرغبة تأتي من معلومات وليس تكهنات ، إن موقفه بسيط واضح يتلخّص في أن تكف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها العرب، وأن تتصرف كدولة مسؤولة مقيدة بالقوانين الدولية التي تفرضها المعاهدات الدولية ، وهذا الأمر على إطلاقه غير متوفر لدى الدولة الإيرانية على الرغم من بعض الرسائل الإعلامية التي تبين أن هناك «دولتين» في إيران؛ واحدة «معتدلة» ترغب في الحوار، وأخرى «ثورية» ترغب في نشر رؤيتها في الحكم والإدارة على الآخرين ولو بالقوة، وهي غير قابلة للحوار ، هي لا تفرق مع الأسف بين فقاعات الأماني وصخور الحقائق ، ثانياً تلك الثورية لها مرجعية تعبوية سياسية مغلقة ومغلفة بالكثير من الغطاء «المذهبي»، فأساس المشكلة مع إيران على عكس ما يتصور البعض، سياسي أكثر بكثير من كونه «مذهبياً»، هو نوع من الآيديولوجيا التوسعية، مغموسة في وعاء مذهبي ، فكرة يقينية ذات نزعة تبشيرية واستعلائية.

الخلاف المذهبي في الحالة الإسلامية أقل بكثير من الفروق المذهبية والثقافية في الديانة المسيحية على سبيل المثال وكما أن الخلاف المذهبي والثقافي لا «يفسد الود»، إن نُقّي من المصالح التوسعية وشهوات الهيمنة، بل هو إضافة إن فُهم في حدوده الاجتهادية ووُظّف بشكل حضاري وإيجابي ؛ إذن الافتراض بأن «المشروع» يمكن أن يكون قابلاً للتصدير في الجوار هو متابعة للوهم أكثر منه احتمالاً واقعاً ، كما تقوم إيران بأشكال أخرى في اليمن وفي لبنان بتدخُّل غير مرحب به من غالبية الشعبين اليمني واللبناني، وهي عناوين لا تحتاج للعودة إلى شرحها، وأما الوقوف مع الفلسطينيين، فذلك شعار لا يهضمه اليوم إلا البسطاء فلا شبر تحرر، وليس بالوارد قيام صدام إسرائيلي – إيراني في خيال متخِذ القرار في طهران!

إذن فإن سن الرشد الإيراني قد يتأخر، وقد يسبّب ذلك التأخرُ الكثيرَ من العناء والألم للشعب الإيراني أولاً بكل مكوناته، أما بالنسبة للبعض الذي يرى أن «الخليجيين العرب» هم من يقفون ضد وفاق ما مع إيران، فإن أقوالهم تسير في اتجاه الريح التي تقوم اليوم بشيطنة الخليجيين، وهي تحيُّزات يصدقها المستمع والقارئ الذي لا يبصر الحقائق، أما من يعرف الواقع فهو يشاهد هذا التدخل غير المبرر ، وكل ما أنتجه هو خراب ودماء، فمشروع إيران السياسي خير ما يوصف به أنه مظهراً من مظاهر «المغالطات المنطقية»، مشروع كهذا كيف يمكن خلق قنوات للحوار معه ؟

– أشرت في مقال سابق لك قائلا : الغفلة عن آليات التحديث التي اصبحت معروفة التي بموجبها تتغير المجتمعات هو الذي أوقع النخب …… في مأزق طويل …. الخ هل من تفسير أكثر وضوحاً لذلك ؟

آليات التحديث في رأيي هي ( الخبز مع الحرية) طبعا الخبز هنا معنوي أي توفر حياة اقتصادية كريمة لأغلبية الناس و توفير أمن وقانون يطبق على الجميع ، فبدون تنظيم سياسي حديث واقتصاد فعال لا يمكن أن تسير الشعوب اليوم في طريق السلام ، تلك هي آليات التحديث التي تتطلب أيضا ثقافة حديثة بعيدة عن الغبيات التي في مرحلة ما كانت سياسة عامة للبعض ثم أوصلتنا الى أشكال من الإرهاب

– وفي مقال آخر قلت ( أن الاسلام السياسي مأزوم وهو يشهد موته الايدلوجي ) كيف توصلت لهذه الخلاصة علماً بأن الاسلام السياسي متجذر ؟

الإسلام السياسي مأزوم لأنه يفتقد لآليات التحديث ، خذ تجربة السودان التي اعتمدت على شكل من الإسلام السياسي في الحكم وهي تدخل اليوم في أزمة ، خذ مثل آخر في تونس التي تساهم ( النهضة ) الإسلامية في حكمه ،وهو يدخل في أزمة ، بل وحتى في تركيا فأن الأزمات قادمة ، الإسلام السياسي قوس قزح كبير يبدأ من الارغونانية إلى الدولة الإسلامية ( البغدادية) داعش الى طالبان ، وهو متعدد المظاهر ولكن في جملته مفارق للعصر ، لأنه يريد أن يطبق ( مفاهيم ايديولوجية ) في الحكم والإدارة على مجتمع متغير وعصر مختلف ، وقد سقط سريعا في مصر كما شاهدنا ، فالحكم من خلال الإسلام السياسي محكوم عليه بالفشل ، انظر ما يحدث في أيران من فقر و قمع و إشاعة لإستخدام العنف في الداخل والخارج ، كلها متصلة بفكرة واحدة هي فشل الحكم المعتمد على أي شكل من أشكال ( الإسلام السياسي)

– كيف تفسر مقولتك ( أي خلل في البيئة قد يؤدي إلى اضطراب سياسي ) ؟

نعم الخلل في البيئة يحدث خلل في النظام السياسي و الاجتماعي مثال على ذلك ، ما حدث في سوريا من مواسم جفاف ضربت المناطق الزراعية مما جعل كثيرون يتجهون إلى المدن ، زادت البطالة وزاد التذمر ، الخلل البيئي في ميانمار جعل من الروهنقا يتذمرون وأنتهى المطاف بهجرة واسعة وحرب أهلية مصغرة ! وهكذا أي خلل في البيئة يؤثر على المنظومة الاقتصادية ويجعل أناس تتصرف بشكل مختلف

– في علم العلاقات الدولية اليوم من يجرؤ على قول ( لا ) ؟

قول ” لا ” يحتاج إلى بيئة سياسية متسامحة وهو القول الذي يجب أن يسمعه الجميع ، وقد انتشر مؤخرا لنائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مقطع يوتيوبي يقول إن مشكلة الحاكم العربي أنه محاط بأناس يقولون له ( إن كل شيء على ما يرام) لو قيل للحاكم أو المسؤول إن هناك خطأ ما هنا أو هناك لسارت الأمور بشكل أفضل ، أنا أقول على سبيل المثال لو قرأ الرئيس المصري السابق حسني مبارك كتابين ( مصر مش أمي دى مرات أبويا ) أو كتاب ( وجع المصريين) لكان قد اتخذ سياسيات أفضل مما كانت وجنب مصر كل هذا الآلام