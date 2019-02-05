الجيش الإسرائيلي يقتلع 300 شجرة زيتون في الأغوار الشمالية

الأغوار / قيس أبو سمرة / الخليج 365
اقتلعت جرافات عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، 300 شجرة زيتون، في قرية "بَردلة" في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية.
وقال رشاد خضري، الناشط في مقاومة الاستيطان في منطقة الأغوار، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت محيط قرية "بَردلة"، وشرعت بعملية اقتلاع أشجار زيتون تتراوح أعمارها بين 5-15 عاما.
وأشار في حديث لوكالة الخليج 365، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تزعم بأن الأراضي هي "ملكية دولة"، وتقع في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.
وحسب اتفاقية أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
والمناطق "ج" تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
ويسكن في منطقة الأغوار، نحو 10 آلاف فلسطيني منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية (شمال شرق الضفة).
وتنظر إسرائيل إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل سياسي نهائي مع الفلسطينيين.
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