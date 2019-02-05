خبراء يوضحون.. كيفية خفض استهلاك باقة البيانات أثناء التنقل

صحيفة الخليج الالكترونية

أشارت بوابة الاتصالات “تيلتاريف” إلى أن مشاهدة الفيديو أثناء التنقل، تُسرّع استهلاك باقة البيانات.

ولكن توجد بعض الخدمات لبث الفيديو مثل Netflix وأمازون Prime Video التي تسمح باختيار درجات مختلفة من دقة الوضوح، وهو ما يؤدي إلى استهلاك البيانات بدرجة ملحوظة.

ولتوضيح ذلك، يمكن أن تكفي باقة البيانات سعة واحد جيغابايت لمشاهدة الفيديو بخدمة Netflix لمدة أربع ساعات مع ضبط أقل دقة وضوح، أما عند ضبط أعلى دقة وضوح فإن باقة البيانات تكفي لمشاهدة ساعة واحدة فقط، ويتيح تطبيق يوتيوب للمستخدم ضبط مشاهدة فيديو HD عند الاتصال بشبكات WLAN اللاسلكية فقط، وخلاف ذلك فإنه يتم خفض دقة الوضوح.

وأوضحت بوابة الاتصالات الألمانية أن هناك تطبيقات أخرى مثل DAZN و Sky لا توفر للمستخدم اختيار دقة الوضوح، وتعتمد جودة الفيديو على النطاق الترددي المتاح، ومع ذلك يمكن تحويل اتصال البيانات بالهاتف الذكي من LTE إلى UMTS يدويا، إلا أن ذلك يؤدي إلى تقطع عرض الفيديو كثيراً.