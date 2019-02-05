اندلاع حريق في منزل بـ #الطائف بسبب بطارية جوال

صحيفة الخليج الالكترونية تسبب انفجار بطارية الهاتف الجوال في حريق بأحد المنازل في الطائف. وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بحي الفيصلية بسبب انفجار بطارية الجوال دون أي إصابات ولله الحمد.

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