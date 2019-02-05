التجارة: منح 9 تأشيرات فورية للمستثمرين وإصدار أخرى تعويضية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عن 9 مبادرات مهمة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور وزراء التجارة والعمل والتعليم. وأوضح “الحسين”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن من ضمن مبادرات تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منح 9 تأشيرات فورية عن طريق برنامج “مراس”. وأضاف أن المبادرات تضمن “فترة سماح من نطاقات خلال السنة الأولى للمنشأة التجارية، وإصدار تأشيرات تعويضية واحتساب الموظف السعودي فوراً دون فترة انتظار”.

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