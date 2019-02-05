شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: خروج 839 ألف أجنبي من سوق العمل خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

خرج أكثر من 839 ألف أجنبي من سوق العمل بالمملكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنصرم 2018.

وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً استناداً على بيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية، انخفاض عدد المشتغلين الأجانب في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام 2018 إلى 9.58 مليون مشتغل مقارنة بنحو 10.4 مليون مشتغل بنهاية العام 2017.

وبلغ عدد من خرجوا من الأجانب، 819.3 ألف من الذكور و20 ألفاً من الإناث.