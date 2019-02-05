شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق العريس المتوفى مع عروسه في حادث يروي تفاصيل الفاجعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

روى شقيق العريس حامد آل شريفة الذي لقي مصرعه مع عروسه، إثر تعرضهما لحادث مروري السبت الماضي بالباحة تفاصيل جديدة عن الحادثة وكيفية تلقيه خبر الفاجعة.

وقال عبدالله عطية آل شريفة، وفقاً لـ”العربية نت”، إن شقيقه حامد الذي كان يعمل بشركة “أمنكو” تزوج الشهر الماضي، وسافر مع عروسه الطالبة الجامعية وجدان لقضاء شهر العسل في إندونيسيا ثم عادا إلى الباحة، وخرجا للنزهة مساء السبت بالسيارة فتعرضا لحادث مروري، أودى بحياتهما، مشيراً إلى أنه تلقى النبأ عبر زملائه في الدوريات الأمنية.

وأضاف آل شريفة، أن شقيقه البالغ من العمر 30 عاماً كان شخصاً محبوباً وعُرف بالخلق الحسن والتعامل الطيب، كونه كان مدرباً لفريق “إشبيلية الشعراء”، مشيراً إلى أن والدته تعيش أوضاعاً نفسية سيئة بعد الحادث.

وكان المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، صرح أن الفرق الإسعافية باشرت حادثة اصطدام مركبتين بمثلث الشعراء، واتضح وفاة العروس، وكان هناك 4 من المصابين بينهم العريس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قلوة، إلا أن العريس توفي بعد وصوله المستشفى، وبقيت 3 حالات إصابة بالمستشفى إحداها خطيرة.