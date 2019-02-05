شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق العريس المتوفى مع عروسه في حادث يروي تفاصيل الفاجعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
روى شقيق العريس حامد آل شريفة الذي لقي مصرعه مع عروسه، إثر تعرضهما لحادث مروري السبت الماضي بالباحة تفاصيل جديدة عن الحادثة وكيفية تلقيه خبر الفاجعة.
وقال عبدالله عطية آل شريفة، وفقاً لـ”العربية نت”، إن شقيقه حامد الذي كان يعمل بشركة “أمنكو” تزوج الشهر الماضي، وسافر مع عروسه الطالبة الجامعية وجدان لقضاء شهر العسل في إندونيسيا ثم عادا إلى الباحة، وخرجا للنزهة مساء السبت بالسيارة فتعرضا لحادث مروري، أودى بحياتهما، مشيراً إلى أنه تلقى النبأ عبر زملائه في الدوريات الأمنية.
وأضاف آل شريفة، أن شقيقه البالغ من العمر 30 عاماً كان شخصاً محبوباً وعُرف بالخلق الحسن والتعامل الطيب، كونه كان مدرباً لفريق “إشبيلية الشعراء”، مشيراً إلى أن والدته تعيش أوضاعاً نفسية سيئة بعد الحادث.
وكان المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، صرح أن الفرق الإسعافية باشرت حادثة اصطدام مركبتين بمثلث الشعراء، واتضح وفاة العروس، وكان هناك 4 من المصابين بينهم العريس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قلوة، إلا أن العريس توفي بعد وصوله المستشفى، وبقيت 3 حالات إصابة بالمستشفى إحداها خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق العريس المتوفى مع عروسه في حادث يروي تفاصيل الفاجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.